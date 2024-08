Il Perugia è nelle mani di Gemello Respinge il rigore al 96’ e salva il Grifo | Avvio da incubo dobbiamo crescere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Minuto 96. Dopo aver subìto tre gol dalla Pianese in poco più di un quarto d’ora e aver ripreso la partita sul 3-3 nel secondo tempo, ilsi vede fischiare uncontro. L’attaccante Sorrentino si presenta sul dischetto, ha il match point per i tre punti. Di fronte c’è il portiere del, Luca, già trafitto nel primo tempo dagli undici metri. Tiro, tuffo, parata con la mano sinistra e abbraccio liberatorio con i compagni di squadra. Se l’undici di Alessandro Formisano sabato ha evitato - almeno in parte - la figuraccia al debutto contro la neopromossa, davanti a 650 tifosi al seguito, è anche merito del suo numero uno. Nel bene e nel male. Perché lui, classe 2000, ex Torino, ha sbagliato indi gara ma è riuscito a riscattarsi nel finale evitando la beffa.