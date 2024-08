I programmi in tv oggi 26 agosto 2024 | i film da vedere

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Su Rai Uno nero a metà, su Canale 5 Zelig, su Sky Cinema Priscilla. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 The Order. Il mercenario Rudy Cafmeyer apprende dal padre, famoso archeologo, del ritrovamento di un antico e importante testo sacro appartenente ad una setta. Quando il vecchio scompare misteriosamente, Rudy diventa il protagonista di una spietata caccia all’uomo. Su Rai Movie dalle 21.10 Un re per quattro regine.