Ho avuto le mie figlie dopo i 40 anni ho corso rischi enormi È difficile essere una madre attiva | Monica Bellucci si confessa

(Di lunedì 26 agosto 2024) È un’icona del cinema mondiale, uno standard di bravura e di bellezza globalmente riconosciuto. Ma, 59, è anche mamma di Deva (19) e Léonie (14). Entrambe avute dal matrimonio con l’attore e regista francese Vincent Cassel, con il quale la modella umbra è stata sposata per 14, fino al 2013. Prima dimamma, però,ha dovuto trovare un punto di incontro tra la sua carriera e la sua vita privata: “Avevo 40quando è nata Deva, 45 la volta di Léonie, ma non mi considero un buon esempio perché hodei– spiega l’attrice italiana al magazine francese Madame Figaro -. Prima, comunque, non potevo: lavoravo e viaggiavo talmente tanto! Non avevo tempo per fare niente, mi piaceva partire con lo zaino in spalla, da sola, all’avventura.