Film in uscita questa settimana al cinema 26 agosto – 1 settembre

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre 2024.

Pericolosamente Vicini
Data di uscita: 26 agosto 2024
Regia: Andreas Pichler
Documentario, Germania, Italia 2024, 90 min.

Nella trentina Val di Sole gli avvistamenti degli orsi non sono più cosa improbabile. Con l'aumento degli orsi, però, sono aumentati anche gli incontri tra i grandi e fortissimi carnivori e gli esseri umani, talvolta favoriti dalla pratica sbagliatissima di far trovare del cibo agli animali. Nel 2023, l'uccisione di un runner ventiseienne per mano dell'orsa JJ4, giudicata pericolosa eppure ancora in libertà, ha fatto esplodere il dibattito mediatico circa l'opportunità e la possibilità di una convivenza tra uomini e orsi sulle nostre Alpi.