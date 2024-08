Dove possiamo comprare le ultime scarpe del brand di Sarah Jessica Parker ora che è chiuso?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nonostante gli anni di Sex & the City siano passati,è, ancora oggi, considerata una delle maggiori icone di stile. Per questo motivo, dunque, non ha stupito certo la sua decisione di aprire undi calzature tutto suo, il SJP by, in collaborazione con George Malkemus III, l’uomo che ha reso Manolo Blahnik famoso nel mondo. Nonostante i modelli particolarmente originali, capeggiati dalle immancabili décolleté, però, il marchio sta chiudendo i suoi store definitivamente. Ad annunciarlo è proprio il team di SJP Collection che esprime gratitudine nei confronti di tutti i clienti che, nel corso di questi anni, hanno continuato a sostenere le loro collezioni. Questo vuol dire, dunque, che anche l’ultimo store al 385 di Bleecker Street a New York, hai battenti dal 25 agosto.