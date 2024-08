Calendario Mondiali atletica U20 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da martedì 27 a sabato 31 agosto Lima ospiterà i CampionatiUnder 20 di, ventesima edizione della rassegna iridata junior. Eleggibili per la manifestazione gli atleti nati non prima del 1° gennaio 2005, con l’Italia che ha convocato per la trasferta peruviana ben 60 elementi (31 uomini e 29 donne) tra staffette e gare individuali. Uno degli obiettivi della spedizione azzurra sarà quello di migliorare il bottino ottenuto nell’ultima edizione di Cali 2022, quando arrivarono due podi complessivi con 1 oro ed 1 bronzo. Le carte da medaglia non mancheranno a Lima grazie alla presenza dei vari Eduardo Longobardi nei 200, Daniele Inzoli nel lungo, Aurora Vicini nell’alto e Giulia Gabriele nella 10 km di marcia.