Benevento-Cavese buon colpo d’occhio al Ciro Vigorito | cancelli aperti dalle 18 | 45

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà unimportante quello che riserverà stasera il “” dove sono attesi oltre 5000 spettatori per il derby trache darà il via alla stagione della Strega e della compagine metelliana. Ai 4300 abbonamenti staccati fino ad ora si vanno ad aggiungere circa 600 biglietti, ma il computo totale è destinato a salire soprattutto per quanto riguarda le tessere stagionali considerando la proroga alla campagna abbonamenti (LEGGI QUI) stabilita dalla società giallorossa. In molti, alla luce dei prezzi estremamente convenienti, nelle ultime ore stanno optando per l’abbonamento per tutta la stagione e non per il singolo biglietto. Esaurita la disponibilità per l’anello superiore della Curva Sud.