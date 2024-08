Bauli torna in tv con Futura - La magia più attesa | il primo spot diretto da Pietro Castellitto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'è il segreto di tutte le cose migliori e questolo sa da sempre. Per questo usa un lievito madre che viene rigenerato da 100 anni e che ha ribattezzato “”. Questo ingrediente rende i suoi prodotti soffici e speciali ed è il segreto delle ricette dei pasticcieri. Al lievito madreè dedicata la campagna con cuiin tv, con la forza della tradizione che permette di guardare con ottimismo al futuro. Firmata da Leagas Delaney e realizzata in collaborazione con Think Cattleya, per la regia di, il sound design di Boosta (Davide Dileo), il sound logo e la logo animation firmati da Inarea Identity Design, la campagna è on air dal 25 agosto.