Aggredisce la ex in piazza Gramsci poi prende a pugni un passante

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dall’aggressione di una donna da parte dell’ex, degenerata poi in una lite con scazzottata ai danni di una terza persona intervenuta per difenderla, alla rissa tra gruppi di ragazzi. È stato un week end "movimentato" a Castelfiorentino con tre gravi episodi che si sono consumati in strada, nel cuore del paese, e sotto gli occhi dei passanti. Il primo risale alle 20 di venerdì, quando le guardie giurate della Sicuritalia sono state chiamate inin supporto ai carabinieri per mettere in salvo la quarantenne dalla furia di lui. Intervento concluso, almeno fino alla seconda richiesta d’aiuto arrivata un’ora dopo.