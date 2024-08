Zelensky avanziamo 1-3 km a Kursk presi due insediamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildente ucraino Volodymyrha affermato che le forze di Kiev hanno compiuto piccole avanzate nella regione russa di, più di due settimane dopo aver lanciato la loro incursione a sorpresa. "Ho appena parlato con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e c'è un'avanzata delle nostre truppe nella regione di. Da uno a tre chilometri. Altri duesono statisotto controllo", ha dettonel suo discorso serale, aggiungendo che "sono in corso azioni attive in un altro insediamento".