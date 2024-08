Ucraina papa Francesco e il monito a Zelensky | Le chiese non si toccano!

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 –durante l’Angelus ha rivolto unsevero alla legge appena varata dal Parlamento ucraino sulleortodosse. “Continuo a seguire con dolore i combattimenti ine nella Federazione russa – ha detto il Pontefice -. E pensando alle norme di legge adottate di recente inmi sorge un timore per la libertà di chi prega, perché chi prega veramente prega sempre per tutti. Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato”. “E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa - ha aggiunto -. Per favore, non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna Chiesa cristiana. Lenon si!”.