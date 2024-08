Turisti boom in agosto Ma visitatori low cost I negozianti in Galleria | | Più incassi a luglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Tanti, tantissimi, ma meno danarosi che in altri mesi dell’anno. Inhanno invaso pacificamente il centro storico di Milano, mostrando una città viva, soprattutto nei pressi della Madonnina, anche nei giorni di tradizionale esodo dei milanesi dal capoluogo lombardo. Alcuni commercianti del centro, però, segnalano una tendenza che andrà analizzata con i numeri finali deiin città e deglidegli operatori economici: il turismo di massa agostano avrebbe portato meno introiti per ristoranti, negozi e hotel rispetto, ad esempio, a giugno e a. Il motivo è semplice: iche hanno scelto il mese in corso per visitare Milano avrebbero in tasca meno soldi da spendere in città. Risultato: il turismo prima e dopo Ferrè stato “low“, al risparmio.