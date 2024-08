Scalp care | come trattare il cuoio capelluto al rientro dalle vacanze

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 25 agosto 2024) Prendersi cura del proprioè importante. Sopratutto alper evitare un’eccessiva caduta capelli. «Il fatto che questa avvenga frequentemente in autunno è verosimilmente dovuto all’esposizione solare intensa dell’estate, che costituisce una causa di considerevole stress per i capelli» conferma la Dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa di AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).la pelle, infatti, ilsi scotta e va incontro a invecchiamento precoce a causa dei raggi UV. Ma non solo: anche vento, sabbia, salsedine e un’alimentazione meno equilibrata del solito possono influire sul suo stato di salute. Ecco perché la protezione solare capelli e cuoinon basta.