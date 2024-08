Meeting di Rimini 45^ edizione si chiude con +10% di partecipanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024)(ITALPRESS) – «Ildi quest’anno ci ha sorpreso per l’intensità della partecipazione, la forza delle testimonianze, la profondità delle riflessioni e l’apertura al mondo». Così il presidente deldiBernhard Scholz sulla 45esimadella manifestazione. Sulla scorta del titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?” sono emerse esperienze e prospettive per sostenere un’educazione appassionata al bene dei ragazzi, per promuovere un’economia equa e sostenibile, per favorire una politica orientata al bene comune e per utilizzare in modo adeguato i media e l’intelligenza artificiale.