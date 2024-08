La vita accanto Valentina Bellè Paolo Pierobon e Sonia Bergamasco | Il conflitto è cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024) I personaggi controversi, la paura del talento, le vite degli altri: il nostro incontro con i protagonisti de La, il film diretto da Marco Tullio Giordana ora in sala. Il talento come filo che lega gli eventi. Un talento puro, quello di una bambina per la musica, ma in qualche modo inquietante, rispetto agli occhi di una madre in piena depressione post-partum. Marco Tullio Giordana torna alcon La, tratto dal romanzo di Mariapia Veladiano, e presentato in anteprima al Festival di Locarno. Protagonista è Rebecca, nata con un angioma sulla guancia, e quindi emarginata dalla madre, Maria. In famiglia anche papà Osvaldo, che però sembra più attratto da sua sorella che dai problemi della moglie. A salvare idealmente la ragazzina, che crescerà in una narrazione