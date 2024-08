Il Comune quando ci dirà come sono stati spesi i 750mila euro per celebrare Rossini?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "Avendo i cronisti del Carlino indagato sulle spese incontrollate delin merito alle tante feste ed appalti dell’epoca di Matteo Ricci, ci è tornata la curiosità disianoi fondi per il bicentenarioano del 2018. Epoca in cui ilottenne un finanziamento cospicuo peri 150 anni dalla morte del Cigno pesarese. Fondi statali chedall’amministrazione comunale che nel 2020 doveva pubblicare una famosa rendicontazione. Essendo l’amministrazione comunale la stessa che opera con copia incolla e ammette di aver sbagliato numeri e delibere a ripetizione, vorremmo conoscere questa benedetta rendicontazione di oltre 750 milache mai è stata resa nota. Abbiamo una grande fiducia nei ragioneri delmapassati 4 anni dalla scadenza e la rendicontazione non è mai stata pubblicata.