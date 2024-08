Conte esalta il Napoli | Vittoria importante per l’atteggiamento non solo per i punti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) Antoniodopo-Bologna 3-0: “Squadra unita, tifosi fondamentali. Grande fiducia nel gruppo storico. Emozionato per i primi tre” Antonio, allenatore del, ha commentato laper 3-0 sul Bologna ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza deldella squadra. Il tecnico ha elogiato la prestazione degli azzurri: “della squadra mi è piaciuto molto. Il Bologna è una squadra organizzata e fisica, questo ci deve dare fiducia e autostima. Uniti si può fare bene. Lanon per i tre, che sono relativi.”ha evidenziato il ruolo cruciale dei tifosi: “Da tanto non vincevamo al Maradona, i tifosi hanno risposto e diventano fondamentali per noi. I ragazzi sono andati al di là delle loro qualità, voglio vedere impegno in loro.