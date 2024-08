Aveva perso il suo mentore per leucemia ora Naz Reid impegna accanto a un piccolo colpito dalla malattia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) L’idolo di Minneapolisto nel sociale. Nazè una dellene più influenti e amate in città: la popolarità del giocatore Nba dei Timberwolves cresciuta a dismisura negli ultimi anni. Vuoi per la sua ascesa in America – lui che ci è arrivato senza nemmeno essere scelto dal Draft – o l’impegno e la dedizione messa in campo, in ogni singola partita. Forse, non il giocatore più spettacolare (come Anthony Edwards, per intenderci) ma sicuramente funzionale e concreto. Oltre l’Nba, però, un impegno per la comunità e una lottanale presa a cuore da più di due anni. Nel 2022per un tumore Rudy Roundtree, una sorta di figura paterna che loguidato e seguito ovunque nel suo viaggio verso il campionato più affascinante del mondo. Oggi, l’ala dei T’Wolves siin prima linea per chi ha bisogno di un trapianto di midollo.