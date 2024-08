Alexander Reyes la ‘pollada’ in ricordo del 27enne ucciso da un’auto pirata L’appello dei genitori | Diteci cos’è successo quella notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Pioltello (Milano) – “Nostro figlio era buono e generoso. Non è giusto che sia morto in questo modo. Vogliamo verità e giustizia. E chi gli ha fatto questo, chiunque sia, deve pagare”. Pollo allo spiedo e birra, abbracci e lacrime al ristorante Spicy Land di via Bellini a Pioltello, dove, ieri, la comunità peruviana pioltellese ha ricordatoHuarcaya, 27 anni, investito nellafra domenica e lunedì in via Cilea e morto dopo due giorni. E si è stretta in un abbraccio solidale ai, Juan Manuel Huarcaya Romero e Roxana MilagrosQuintana. Composti, dignitosi. In attesa di due cose soltanto: “La verità, tutta intera, su quello che è accaduto. E l’autopsia, dopo la quale potremo seppellire nostro figlio. Dopo l’ospedale non abbiamo più potuto vederlo”.