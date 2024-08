VIDEO – Inter-Lecce l’arrivo del pullman a San Siro e l’accoglienza dei tifosi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Tutto pronto per la seconda giornata di campionato, e l’si appresta a sfidare il, con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti della stagione, dopo il pareggio amaro per 2-2 in casa del Genoa. ARRIVO A SAN– Una notte di fine estate, ma l’atmosfera attorno a Sanè tutt’altro che tranquilla. L’emozione è palpabile, l’aria carica di aspettative e il popolo nerazzurro è pronto a far sentire la propria voce. Già dalle prime ore del pomeriggio, le strade attorno allo stadio sono state invase da una marea di. Canti, cori e bandiere nerazzurre hanno creato una scenografia mozzafiato, degna delle grandi occasioni. Un “tutto esaurito” che non stupisce, considerando la fame di vittorie e la passione senza confini che accompagna sempre i sostenitori dell’deldella squadra è stato un momento clou.