Traffico Roma del 24-08-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 24 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati non ci sono sostanziali novità nessuna segnalazione di rilievo per ilsul Raccordo Anulare consolari più intensa la circolazione direzione del Litorale su Aurelia Colombo e Pontina al momento senza problemi proseguono i lavori sulla tangenziale lo ricordiamo che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione di San Giovanni tuttoche proviene dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila è fatto uscire allo svincolo Verano San Lorenzo orari apertura È programmata per il prossimo 2 di settembre al decimo Municipio sono stati ultimati i lavori in via di Castel Fusano con la riapertura della strada per via Carlo maviglia & via dei Pescatori trasporto pubblico ricordiamo che la linea della metropolitana in funzione soltanto nella tratta di Anagnina così sarà fino a tutto domani domenica ...