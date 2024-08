The Family | Anticipazioni dal 26 al 30 agosto

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

The dal 26 al 30 Agosto
Lunedì 26 Agosto
Dopo aver capito che gli amici di Yusuf non interverranno nella guerra contro Ilyas, Ibrahim cerca di persuadere Hülya a consegnare uno dei suoi figli a Ilyas. Nel frattempo, Devin scopre di essere incinta e vuole parlarne con Aslan, ma lui è troppo occupato a preparare la famiglia per una rappresaglia contro Ilyas.