Stanze in affitto boom di domande I prezzi medi stanno lievitando

(Di sabato 24 agosto 2024) Bari, Napoli e Pavia sono le tre città italiane in cui è maggiormente aumentata la domanda diin. Più 180% nel capoluogo pavese come ripora il rapporto di Immobiliare.it Insights sulle sistemazioni per gli studenti. In Italia il prezzoo di una stanza singola è di 461 euro e 266 per una doppia con un aumento del 7%. A Pavia, invece,amente per una singola si spendono 330 euro (il 2% in più dello scorso anno) e 221 per una doppia (il 14% in più). "Ancora una volta denunciamo un’emergenza abitativa – ha commentato Alessandro Miceli, segretario dell’Udu, l’unione degli studenti universitari –, che mette in ginocchio gli studenti fuorisede, mentre il governo ci ignora e continua a sprecare finanziamenti per alloggi privati.