Mondragone | nascondono droga in casa arrestati

(Di sabato 24 agosto 2024) Nascondevano oltre 90 grammi diin unache usavano aun 32enne e un 40enne Il 22 mattina, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Castel Volturno, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno controllato un’abitazione in uso a due soggetti a. Vi hanno rinvenuto 30 dosi di cocaina del peso di 9 grammi circa, 3 pezzi di hashish ed un panetto della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 80 grammi, una bustina contenente circa 2 grammi di marijuana ed un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Per tali motivi hanno arrestato gli indagati, identificati per due napoletani di 32 e 40 anni con precedenti di polizia,.