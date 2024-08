Gianluca Conte chi è il collaboratore della SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024)è un nome importante nello staff tecnicoSSC. È il fratello di Antonio. Ha lavorato con lui in squadre come Chelsea, Inter e nella Nazionale italiana. Ora, si è unito a Antonioal. Lavora come capo match analyst etecnico. Si concentra sulla difesasquadra.è un grande aiuto per il. Ha esperienza nell’analisi delle partite e nella strategia difensiva. L’ha imparato lavorando con Antonioin squadre di successo. Introduzione aè un nome importante nel calcio italiano. È il fratello minore di Antonio, allenatoreSSC. Non è mai stato allenatore principale, ma ha avuto una carriera lunga cometecnico. G.tecnico SSC– spazio