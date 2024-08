Esplode un frigorifero Due operai infortunati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Paura poco prima dell’ora di pranzo, in un ristoranteune due persone finiscono all’ospedale. Un infortunio sul lavoro ha tenuto in apprensione ieri in via Trieste a Lissone. Erano le 11.20 quando al ristorante Circo Loco le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’attività di ristorazione. Per cause in fase di accertamento, due, una donna di 55 anni e uomo di 58, mentre erano intenti a eseguire dei lavori di manutenzione su un, sono stati coinvolti da una esplosione. Subito soccorsi dal personale Areu per delle ustioni su parti del corpo, sono stati poi trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano.