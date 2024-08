Carrarese che beffa a Cremona | resiste tutta la partita poi il rigore la condanna finisce 1-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Ladelle beffe. Unacompatta cede solo nel finale in trasferta alla Cremonese. Allo stadio Zini diè unche decreta la sconfitta della squadra di Calabro. Un penalty arrivato nel finale, dopo che, eravamo al minuto 85, Illanes atterra con fallo da ultimo uomo Johnsen. Per il giocatore dellaarriva il rosso diretto, per la squadra di casa c’è ilche Vazquez trasforma. Peccato, perché fin lì laaveva tenuto in un ambiente non facile come lo Zini. Degni di nota i circa settecento tifosi dellasaliti aper sostenere i loro colori. Uno spettacolo nello spettacolo. Tante le occasioni da una parte e dall’altra con i due portieri protagonisti. Il finale però è amaro e per laarriva la terza sconfitta in tre partite ufficiali.