Canottaggio Fiamme Gialle Tedoldi conquista il bronzo nel 4 di coppia al Mega Mondiale

(Di sabato 24 agosto 2024) Sabaudia – Medaglia diper il finanziere Leonardoai Campionati del Mondo Under 23 in svolgimento in Canada sul lago di St. Catharines. L’atleta dellea bordo del “quattro di” Senior, completato da Andrea Pazzagli (SC Gavirate), Marco Selva (CC Cernobbio) e Luca Enea Mulas (SC Varese), ha gareggiato ad armi pari con i colossi della Polonia, della Repubblica Ceca e della Germania. Per tutto il percorso le quattro imbarcazioni hanno battagliato senza esclusione di colpi perre un posto sul podio. La Polonia in testa sin dalle prime battute è riuscita a tenere gli avversari a distanza, lasciando la lotta per l’argento e ilun discorso a tre. Nelle ultime palate l’Italia lancia l’attacco decisivo che gli consente di avvicinarsi ai battistrada, affiancare i cechi e respingere l’attacco dell’imbarcazione tedesca.