Caduto all’improvviso bimbo di quattro anni muore vicino al padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) – Tragedia ad Acquasanta Terme dove un bambino diè morto questa mattina in un tragico incidente domestico. L’allarme è stato lanciato alle 10.20 con una chiamata al numero d’emergenza, ma nonostante i tempestivi soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei soccorsi Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 della Potes, un’ambulanza dall’ospedale Mazzoni e un’eliambulanza. Per oltre due ore, i medici hanno tentato disperatamente di rianimare il bambino, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il piccolo è deceduto poco dopo. Le dinamiche dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava in un locale con il, che era distante pochi metri.