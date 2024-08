Bayesian la procura | Evento meteo davvero repentino e improvviso Ma c’era un uomo di guardia in plancia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) La nave è andata a fondo di poppa e non di prua come si era pensato finora e inundi. Sono due degli aspetti chiariti durante la conferenza stampa convocata dal capo delladi Termini Imerese, Ambrogio Cartosio che in più occasioni ha puntato il dito contro la legge Cartabia che gli ha impedito di divulgare informazioni: “Questa legge crea ostacoli notevoli all’attività della libera informazione, ma credo che tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le leggi anche quando non piacciono, ecco perché non ho potuto dire nulla”. Affiancato dal pm, Raffaele Cammarano e dai responsabili dei Vigili del Fuoco e dellaCostiera, la conferenza stampa alla quale ha presenziato la stampa internazionale al gran completo, è durata più di un’ora e mezza.