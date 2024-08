Vivere con un animale domestico rallenta l’invecchiamento Lo studio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Secondo unoideato e condotto dai ricercatori dell’Università della Florida, del Michigan e della Virginia Commonwealth, possedere unper più di cinque anni può aiutare a mantenere attive le capacità cognitive dell’uomo che si invecchia. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che gli adulti di età pari o superiore a 50 anni che avevano posseduto unper un tempo superiore ai cinque anni ricordavano con maggior facilità le parole e mostravano, in generale, un declino più lento nel tempo della memoria rispetto ad altri coetanei che non avevano mai posseduto un cane. I ricercatori hanno potuto sostenere che tutto ciò non è casuale, ma dovuto al fatto che gli animali domestici riescono a tamponare lo stress e ad avere un effetto assolutamente positivo sulla cognizione degli anziani.