Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:15 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1 Roma-NAPOLI, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 628 VERSO Roma, SIAMO TRA CEPRANO E FROSINONE. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI. APRIAMO ADESSO LA PAGINA DEI TRASPORTI, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASSINO. RITARDI FINO 35 MINUTI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 07:30 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 628 VERSO ROMA, SIAMO TRA CEPRANO E FROSINONE. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 20:30 - INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SIA PUBBLICO SIA PRIVATO PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI/ALBANO/FRASCATI PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO-VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI INOLTRE, NEI SOLI GIORNI 24 E 25 DI AGOSTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A CIAMPINO LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA ANCHE TRA LE STAZIONI DI ZAGAROLO E ROMA TERMINI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMAVITERBO, IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA, PROSEGUONO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA PERTANTO, FINO AL 27 AGOSTO IL SERVIZIO È RIMODULATO CON RIDUZIONI DI CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 18. SEMPRE SULLA LINEA FL3, BUS AL POSTO DEI TRENI TRA VITERBO E CESANO DI ROMA, QUI PER LAVORI IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA REGIONALE CASTRENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO PRENDONO IL VIA IL 28 AGOSTO E ANDRANNO AVANTI FINO AL 25 NOVEMBRE GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA CHE COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E IL 3, SIAMO ALL’ALTEZZA DI MONTALTO DI CASTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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