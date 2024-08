Tempesta d' amore anticipazioni tedesche | Helene lascia il Fürstenhof

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Svolta in arrivo ad'perRichter. La donna, infatti, come annunciano ledella soap opera di Rete 4, cambierà completamente vita e deciderà addirittura di dire addio al. Ricordiamo che attualmente, nelle puntate trasmesse in Italia,ha iniziato una relazione stabile con André Konopka. La felicità della coppia, però, non durerà a lungo in quanto lo chef sentirà il desiderio di imprimere una svolta alla propria esistenza e deciderà di trasferirsi in Sudafrica dove vive da molti anni il figlio Simon. La decisione inaspettata di André manderà in crisi la Richter, la quale, invece, rimarrà a Bichlheim, convinta di poter portare avanti il suo rapporto con Konopka a distanza.