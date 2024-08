Serie A seconda giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milano, 23 agosto 2024 - E' in arrivo ladiA, che comincerà sabato con quattro incontri. In campo entrambe le milanesi: il Milan sarà di scena a Parma dopo il pari con il Torino e l'Inter (anch'egli reduce da un pari) ospita il Lecce. La Lazio va a caccia dei tre punti in quel di Udine, mentre Monza e Genoa cercano il primo successo stagionale. Altre quattro sfide nel menu della domenica, inaugurato da Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta. Di sera, il Napoli vuole riscattare il pesante ko di Verona. Impegno casalingo pure per la Roma, che attende l'Empoli. Infine, il programma viene completato lunedì da Cagliari-Como e soprattutto dalla trasferta della Juventus sul campo dell'Hellas.