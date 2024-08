Rapina nella notte in autogrill cassiera minacciata col cacciavite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Montecosaro (Macerata), 23 agosto 2024 – “Dammi i soldi, non farmi perdere tempo”. E le punta unaddosso.choc l’altranell’di Montecosaro, lungo la superstrada Val di Chienti, in direzione sud. Erano circa le 4 quando un uomo con il volto coperto da una bandana ha fatto irruzione nell’Chienti sud dove, in quel momento, si trovavano una dipendente 50enne alla cassa e qualche cliente. L’uomo, arrivato sul posto a piedi, passando per i campi che si trovano dietro alla stazione di servizio lungo la strada statale 77, ha improvvisamente tirato fuori une ha minacciato la, urlandole di consegnargli immediatamente tutto quello che si trovava all’interno del registratore di cassa, senza perdere tempo: secondo una prima stima, c’erano circa 1.500 euro.