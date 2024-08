Napoli-Bologna Conte oggi in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Antonio, alla vigilia della sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2024/25 tra. Un inizio d’annata calcistica decisamente caldo per il tecnico salentino e tutta la squadra partenopea, tra un mercato che non si sblocca e un esordio in campionato da incubo con lo 0-3 patito a Verona. Ora, arriva il debutto al ‘Maradona’ contro il. Ladisi terrà al centro sportivo di Castel Volturno alle ore 15.30 di venerdì 23 agosto, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale. SEGUI LA DIRETTAin, tv eSportFace.