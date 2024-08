Nadia Battocletti cambia distanza per il ritorno in gara e sfida la primatista mondiale al Golden Gala

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)è stata grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d’argento sui 10.000 metri con tanto di record italiano. La fuoriclasse trentina ha lottato ad armi pari con le fenomenali africane e si è reta un podio sontuoso nella capitale francese, dopo il quarto posto conseguito sui 5000 metri, quando per alcuni minuti fu di bronzo in seguito alla squalifica di Faith Kipyegon (poi venne accolto il ricorso del Kenya e così l’azzurra scivolò al di fuori della top-3).farà il proprioinnella giornata di venerdì 30 agosto in occasione del, tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La nostra portacolori tornerà così a correre allo Stadio Olimpico di Roma, dove a inizio giugno si laureò Campionessa d’Europa di 5000 e 10.000 metri.