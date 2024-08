ll miraggio dello stipendio | La paga? Ti do 100 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Ma cosa vuoi? Quanto hai lavorato? Ti do 100e siamo a posto". Sarebbe stata questa lacorrisposta a una delle badanti dell’agenzia Cop Assistenza, partita però con la promessa di ben altro trattamento economico e umano. La frase citata viene riportata nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ieri a carico di tre persone, un uomo e due donne, arrestati per truffa e sfruttamento del lavoro. La loro rete si allargava su Reggio, Bologna, Modena, Ferrara, Parma e Firenze con un modus operandi identico. Una dei tre, Hakima El Abbi (marocchina di 45 anni, residente a Cavriago) aveva il compito di monitorare l’attività online di annunci di lavoro: lì venivano trovate le donne che poi si trovavano costrette a lavorare senza sosta, senza il compenso pattuito e senza un contratto.