Film da Leoni lo speciale di SKY sulla Mostra del Cinema di Venezia

(Di venerdì 23 agosto 2024)da, lodi SKYdeldiIn occasione dell’81.internazionale d’artetografica di, da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in prima e seconda serata su SkyDue in programmazione 18premiati nelle edizioni precedenti, tra cui spiccano, oltre a PRISCILLA, la prima visione Green Border (Premiodella Giuria 2023), il racconto potente e brutale della crisi dei rifugiati al confine polacco firmato dalla regista Agnieszka Holland, in onda martedì 3 settembre alle 21:15; la prima visione LA VERITÀ SECONDO MAUREEN K. in omaggio a Isabelle Huppert, Presidente della Giuria 2024, e THE WAY BACK diretto da Peter Weir, che quest’anno riceverà il Leone d’oro alla carriera.