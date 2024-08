Ecco la nuova società ’Cento calci’ | Un luogo per coltivare la passione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si chiamalasportiva nata a Monteprandone con l’obiettivo ambizioso e nobile di rendere il calcio accessibile a tutti, promuovendo al contempo valori come laper lo sport, l’inclusività e l’amicizia. "La nostra Asd Cento Calci nasce dalla volontà di creare undove i bambini possano scoprire ela loroper il calcio, senza pressioni, ma con tanto entusiasmo – afferma il presidente dell’associazione Adriano Scarpetti – vogliamo che ogni bambino si senta accolto e supportato, e che possa sviluppare non solo le sue abilità sportive, ma anche fare nuove amicizie e imparare valori importanti per la vita". LaAsd Cento Calci, si distingue dalle altre realtà sportive locali per un approccio innovativo e inclusivo.