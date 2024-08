Caccia al coltello usato dal killer di Sharon Verzeni La zona dell’omicidio controllata con i metal detector

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 23 agosto 2024 – Sale le scale di casa assieme ai militari del Nucleo investigativo di Bergamo. Anche lui Indossa la tuta bianca per evitare contaminazioni. Sergio Ruocco ieri è tornato nell’abitazione di via Merelli, a Terno d’Isola, dove viveva con. Ha accompagnato i carabinieri per un sopralluogo, il primo dopo l’omicidio. Ci sono ancora i sigilli del sequestro. Ruocco al momento non è indagato, sottolineano con una nota dal Comando provinciale di Bergamo, spiegando che le “motivazioni dell’accesso sono coperte da doveroso riserbo investigativo. La sua posizione non è cambiata”. Il sopralluogo dura poco, lo spazio di un quarto d’ora. I militari entrano in casa; uno di loro ha in mano una piccola videocamera. Cosa devono accertare? Quando escono non hanno nulla.