Bus pronti per la scuola Atc alza il disco verde in attesa del primo suono della campanella

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’incontro è stato programmato per offrire la certezza del servizio già a partire dalgiorno di. L’azienda Trasporti Atc ha avuto ilapproccio con il mondo. Per il momento a motori ancora spenti indi dare gas al trasporto dei tanti ragazzi che dal 15 settembre frequenteranno gli istituti spezzini. Molti dei quali provenienti anche da fuori città. All’appuntamento che si è tenuto negli uffici dell’Ambito territorale scolastico la dirigente ha convocato diversi presidi delleprovinciali per aprire il confronto con Giovanni Copello amministratore delegato e direttore generale di Atc. "Non c’erano dubbi – spiega – sull’avvio del servizio e questo era bene sottolinearlo. Abbiamo chiesto una collaborazione per avere un quadro chiaroprovenienza degli studenti proprio per tarare con maggior precisione il servizio".