Vignali l’ultimo eroe Quel colpo di testa decisivo per portare la sua città in A | Serata magica da brividi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Spezia-Frosinone?al ricordo del 20 agosto 2020, la gioia più grande da quando gioco a calcio". Per lo spezzino Luca, 160 presenze in maglia bianca, unico reduce della formazione aquilotta che conquistò la promozione in Serie A quattro anni fa, il match contro i ciociari non è mai banale. Edia due passi dalla porta proprio alsecondo,per risultato e Serie A, resterà nella storia dello Spezia. "Al ‘Picco’ l’atmosfera è incredibile, i nostri tifosi sono eccezionali, tutto è possibile"., cosa vi ha lasciato in dote la partita di Pisa? "La grande consapevolezza dei nostri mezzi perché abbiamo dimostrato di essere in grado di fare ottime prestazioni e essere incisivi in zona gol.