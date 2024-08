Una nazista quasi centenaria condannata ma libera per un reato compiuto il 1942 | giudicata dal tribunale dei minori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unaprossima a compire cent’anni vienea due anni con la condizionale(quindi a niente) per uncommesso 82 anni fa quando era minorenne. L’incredibile storia arriva dalla Germania, che giustamente non prescrive i reati orribili commessi dai seguaci di Hitler. Ma che in questo caso sembra toccare il paradosso. Irgmard F: unaragazzina segretaria di Hoppe Come riporta Il Giornale, Irmgard F., probabilmente per questioni anagrafiche passerà alla storia come l’ultima criminaleda un. Ormai 80 anni dopo. Quella dattilografa dalle cui dita passavano le missive di Paul Werner Hoppe, il comandante di Stutthof e che ora tornerà in sedia a rotelle nella casa di riposo dove concluderà la sua esistenza gravata da due anni di pena con la condizionale.