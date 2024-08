Sabalenka | Ho pensato di dover continuare a giocare ma ha fatto male alla mia salute mentale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Aryna, vincitrice del torneo di Cincinnati, ha raccontato al Guardian il periodo difficile che ha vissuto dopo la morte dell’ex fidanzato Koltsov. «Ho perso mio padre e il tennis mi ha aiutato a superare quella dura perdita – ha detto – Quindi in quel momento della morte di Koltsov hoche dovevo soloa fare le mie cose per separare la mia vita personale dmia vita professionale. Mafine direi che ho avuto molte difficoltà a livello diperché non mi sono fermata. È stato molto stressante, e in un certo senso hamiaa quel punto». La tennista numero 2 al mondo racconta che se potesse tornare indietro, farebbe le cose diversamente. «Probabilmente, guardando indietro adesso, direi che sarebbe stato meglio fare un passo indietro, resettare e ricaricare, e ricominciare tutto da capo.