Picardi e la voglia di spiccare il volo | tante squadre sul promettente talento campano

La trafila nei settori giovanili, il profumo del calcio dei grandi e la convinzione di poterfinalmente il. Michele, difensore classe 2004, nello scorso anno alla Juve Stabia, con la quale ha fatto tutto il percorso nel settore giovanile, con la parentesi Napoli, è pronto a salire di grado e misurarsi finalmente con i grandi per dimostrare che, tutto ciò che si è detto sul suo conto, è reale. Da tre anni aggregato alla prima squadra delle vespe, compreso l'ultimo che ha portato la formazione di Pagliuca alla promozione in Serie B, perc'è stata la possibilità di assaporare il difficile torneo della Serie C e conoscere il sapore dell'entrare nel tabellino dei marcatori con la rete siglata contro il Potenza in Coppa Italia.