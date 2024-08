Naufragio Palermo lunga serie di errori Barca all' ancora meteo e black out

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mentre continuano le ricerche degli ultimi due dispersi (altri 4 corpi sono stati recuperati e il quinto è stato individuato), si ragiona sulle cause dell'affondamento del Bayesian, una nave56 metri che per una tromba d'aria "improvvisa" è affondata in pochi minuti vicino a, provocando la morte di 7 persone. Gli inquirenti hanno interrogato per ore il comandante della, il neozelandese James Cutfield. L'ipotesi dei pm è che ci sia stata "una sottovalutazione del rischio". Della stessa idea è Giovanni Costantino, fondatore di The italian sea group, l'azienda quotata in borsa proprietaria degli asset di Perini navi di Viareggio che costruì il Bayesian nel 2008. "Tutto ciò che è stato fatto - tuona Costantino a Il Corriere della Sera - rivela una sommatoria lunghissima di. Le persone non dovevano essere nelle cabine, lanon doveva essere all’