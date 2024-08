Mercado e Bartolini test in pista ’Tati’ riassapora il paddock

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Preparazione atletica sulle colline imolesi eincon le moto da cross a Sant’Agata sul Santerno. Programma di allenamento a pieno regime per il pilota Valter, fresco 60enne ed ex protagonista di tanti campionati iridati tra velocità e sterrato, al lavoro comeer ufficiale Yamaha per i mezzi a due tempi da 85 e 125 di cilindrata. Per lui, nell’ultima uscita tra i saliscendi del tracciato romagnolo, ben cinque ore di prove per verificare l’affidabilità di alcuni componenti tecnici dei mezzi a due ruote motorizzate destinati a gare e mercato. Con lui inanche Leandro ‘Tati’, pilota argentino campione del mondo della Superstock 1000 nel 2014 che vive a Imola ormai da tempo, impegnato nel mondiale Endurance e nella Superbike tedesca.