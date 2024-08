Marius Borg figlio di Mette-Marit di Norvegia confessa l’aggressione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024)della principessadi, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul. Si trattano delle sue prime parole da quando è stato arrestato con l’accusa di aver causato lesioni “psicologiche e fisiche” a una donna di vent’anni che ha dovuto essere ricoverata in ospedale per una commozione cerebrale. Il 27enne è rimasto sotto custodia della polizia per 30 ore fino al suo rilascio. Mentre l’indagine è ancora in corso, ildiha parlato attraverso il suo avvocato, Oyvind Braitlin. In un comunicato diffuso dal media norvegese VG, il giovane hato i fatti, pur senza fornirei dettagli di quanto è accaduto. Ha dichiarato: “Lo scorso fine settimana è successa una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere.