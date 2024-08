Manovra 2025 governo studia nuovi bonus per andare in pensione dopo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) La data di scadenza per presentare laa Bruxelles si avvicina e la maggioranza è ancora indecisa su come affrontare le misure di Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103 che scadranno alla fine di dicembre. Si saprà certamente qualcosa in più il prossimo 30 agosto con il vertice didurante il quale potrebbero essere lanciate nuove misure come imirati per posticipare i pensionamenti e l’obbligo di destinare una parte del Tfr alla previdenza integrativa per gli under 35. Ecco le ultime notizie in merito. Quota 41 contributiva, la proposta rilanciata da Durigon Il tema della Quota 41 contributiva chiamata “Light” è una proposta alla quale la Lega tiene molto. Di recente è stata anche rilanciata da Claudio Durigon ma il problema di fondo resta sempre lo stesso ovvero la copertura finanziaria che è stimata tra i 600 milioni e 1 miliardo di euro.